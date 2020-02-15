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12:44, 15 февраля 2020 262
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В мэрии объяснили, почему никто не отвечал на звонки рязанцев из-за грязного воздуха 1

В мэрии объяснили, почему никто не отвечал на звонки рязанцев из-за грязного воздуха

Фото: Pixabay.com

В мэрии объяснили, почему никто не отвечал на звонки рязанцев. В ночь на пятницу, 14 февраля, горожане не могли дозвониться до дежурного управления ГО и ЧС, чтобы пожаловаться на загрязненный воздух.

«По информации оперативного дежурного управления ГО и ЧС, 13 февраля с 22:00 до 22:40 были проблемы на телефонной линии „Ростелекома“ (направлена заявка), — уточнили в мэрии. — Далее диспетчерская служба принимала звонки в обычном режиме».

С 23:50 до 07:00 дежурному позвонили 12 раз. В ответ на претензии к поведению диспетчеров в мэрии ответили, что «все разговоры записываются».

«Вся информация о вызовах, связанных с воздухом, была направлена в 8:00 14 февраля в министерство природопользования региона», — добавили в администрации города.

По данным общественников, за ночь рязанцы около 60 раз за ночь жаловались на запах химикатов в разных частях города. Активисты также отмечали, что дозвониться диспетчеру ГО ЧС удавалось не всем, а если оператор отвечал на звонок, то «грубил горожанам и пытался как можно скорее закончить разговор».


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