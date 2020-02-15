Рязанка пожаловалась Любимову на «ядовитую вонь» в Шлаковом

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Фото: Pixabay.com
Рязанка
«Вонь ядовитая, резкая, ночью пришлось закрыть окна, но утром, сходив на улицу с собакой, испытала приступ тошноты, заслезились глаза и заболела голова — на сегодня я не работник», — написала горожанка.
На своей странице она отметила, что в течение часа не смогла дозвониться до управления по делам ГО ЧС по телефону 55-00-41.
Общественники сообщили, что за ночь рязанцы около 60 раз за ночь
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