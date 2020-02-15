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9:23, 15 февраля 2020 118
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Рязанка пожаловалась Любимову на «ядовитую вонь» в Шлаковом

Рязанка пожаловалась Любимову на «ядовитую вонь» в Шлаковом

Фото: Pixabay.com

Рязанка Екатерина Вулих пожаловалась на странице Николая Любимова на «ядовитую вонь» в Шлаковом. По словам женщины, в ночь на 14 февраля поселок пережил «настоящую газовую атаку».

«Вонь ядовитая, резкая, ночью пришлось закрыть окна, но утром, сходив на улицу с собакой, испытала приступ тошноты, заслезились глаза и заболела голова — на сегодня я не работник», — написала горожанка.

На своей странице она отметила, что в течение часа не смогла дозвониться до управления по делам ГО ЧС по телефону 55-00-41.

Общественники сообщили, что за ночь рязанцы около 60 раз за ночь жаловались на запах химикатов в разных частях города. Активисты также отмечали, чт дозвониться диспетчеру ГО ЧС удавалось не всем, а если оператор отвечал на звонок, то «грубил горожанам и пытался как можно скорее закончить разговор».


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