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16:55, 15 февраля 2020 59
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В Европе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса

В Европе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса

В Европпе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса, пишет ТАСС.

Известно, что 80-летний турист из Китая умер от легочной инфекции, которую вызвал коронавирус.

Скончавшийся мужчина находился на лечении в одной из больниц Парижа.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая. Второго заразившегося также готовят к выписке.


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