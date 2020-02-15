В Европе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса

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В Европпе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса,
Известно, что 80-летний турист из Китая умер от легочной инфекции, которую вызвал коронавирус.
Скончавшийся мужчина находился на лечении в одной из больниц Парижа.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016. В России
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