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18:23, 10 февраля 2020 176
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Госпитализированных в России китайцев с коронавирусом планируют выписать

Госпитализированных в России китайцев с коронавирусом планируют выписать

Фото: Pixabay.com

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Попова уточнила, что пациенты «чувствуют себя хорошо». Их выпишут после того, как медики «получат дважды отрицательные результаты их обследования» на новый коронавирус.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая .


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