Госпитализированных в России китайцев с коронавирусом планируют выписать

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Фото: Pixabay.com
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, передает «
Попова уточнила, что пациенты «чувствуют себя хорошо». Их выпишут после того, как медики «получат дважды отрицательные результаты их обследования» на новый коронавирус.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
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