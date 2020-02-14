В полиции рассказали подробности смертельной аварии с пешеходом на улице Дзержинского

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пресс-служба рязанского УМВД рассказала подробности смертельной аварии с пешеходом на улице Дзержинского. В ДТП
Утром в пятницу, 14 февраля, в 6:40 у дома №59 женщину сбил «ВАЗ-2114». За рулем машины был 24-летний водитель.
Отмечается, что рязанка переходила дорогу не по переходу.
Автоинспекторы попросили пешеходов переходить дорогу только по «зебре».
«При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка разрешается переход дороги на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая при этом помех для движения транспорта , — отметили в полиции. — Никогда не переходите проезжую часть, в том числе перекрестки, «по диагонали».
Перед началом движения пешеходов просят убедиться в безопасности.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа улице Новой рязанка на «Ладе» устроила ДТП
|
cледующая новость →Рязанского наркомана осудили за нападение на инвалида
О том, как рязанский рынок новостроек отреагировал на очередной поворот государственной политики, и что ждет потенциальных покупателей жилья в недалеком будущем, мы побеседовали с генеральным директором группы компаний «ЕДИНСТВО» Антоном Воробьевым.