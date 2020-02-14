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Утром в пятницу, 14 февраля, на улице Дзержинского случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе «
Судя по фотографии, легковая машина насмерть сбила человека. Авария произошла около остановки.
Подробности уточняются.
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