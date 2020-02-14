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17:47, 14 февраля 2020 120
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Рязанцы около 60 раз за ночь пожаловались на запах химикатов в городе

Рязанцы около 60 раз за ночь пожаловались на запах химикатов в городе

В четверг, 13 февраля, рязанцы вновь пожаловались на химический запах в городе. Об этом рассказали в группе «Дышим чистым».

Общественники сообщили, что весь вечер от жителей разных частей города поступали жалобы на едкий запах.

«Вчера вечером началась настоящая газовая атака промышленных предприятий на жителей города. Всю ночь и до полудня в чат поступали жалобы на отвратительные химические запахи из разных районов города. За это время в таблице появилось около 60 свежих записей. Жители звонили в ГО ЧС города Рязани по телефону 55-00-41», — говорится в сообщении.

По словам активистов, дозвониться диспетчеру ГО ЧС удавалось не всем. А если оператор отвечал на звонок, то «грубил горожанам и пытался как можно скорее закончить разговор».

Фотографии группы «Дышим чистым»


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