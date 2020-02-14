Рязанцы около 60 раз за ночь пожаловались на запах химикатов в городе

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В четверг, 13 февраля, рязанцы вновь пожаловались на химический запах в городе. Об этом рассказали в
Общественники сообщили, что весь вечер от жителей разных частей города поступали жалобы на едкий запах.
«Вчера вечером началась настоящая газовая атака промышленных предприятий на жителей города. Всю ночь и до полудня в чат поступали жалобы на отвратительные химические запахи из разных районов города. За это время в таблице появилось около 60 свежих записей. Жители звонили в ГО ЧС города Рязани по телефону 55-00-41», — говорится в сообщении.
По словам активистов, дозвониться диспетчеру ГО ЧС удавалось не всем. А если оператор отвечал на звонок, то «грубил горожанам и пытался как можно скорее закончить разговор».
Фотографии группы «Дышим чистым»
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