Мэрия рассказала, когда в «Дубовой Роще» полностью восстановят освещение

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Фото: Pixabay.com
Рязанская мэрия рассказала, когда в «Дубовой Роще» в Песочне полностью восстановят освещение. Администрация города уточнила, что часть фонарей уже работает. Остальные отремонтируют, когда наступят «благоприятные погодные условия».
Ранее сообщалось, что из сквера
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