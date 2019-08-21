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13:36, 21 августа 2019 98
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Из «Дубовой Рощи» в Песочне украли фонари и скамейки 1

Из «Дубовой Рощи» в Песочне украли фонари и скамейки

Из сквера «Дубовая Роща» в Песочне украли фонари, скамейки и урны. Об этом RZN.info сообщил Ярослав Глазунов.

«Неизвестно, то ли это местные алкоголики сдают все подряд на металлолом, то ли это делают дачники, которые хотят заполучить себе скамеечку. Также молодежь ломает все, что попадается им под руку», — отметил автор поста.

Он добавил, что качество фонарей, урн и скамеек «не самое высокое», поэтому любой желающий может вытащить их «вместе с блоками».

Глазунов призвал властей обратить внимание на данную проблему.


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