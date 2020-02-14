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ГИБДД обратилась к рязанцам после смертельной аварии с пешеходом в Горроще. Информацию разместила
Горожан попросили не нарушать ПДД при переходе дороги. Пешеходам напомнили следующие правила:
Напомним, утром в пятницу, 14 февраля, на улице Дзержинского ВАЗ-2114
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