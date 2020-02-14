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13:35, 14 февраля 2020 104
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ГИБДД обратилась к рязанцам после смертельной аварии с пешеходом в Горроще

ГИБДД обратилась к рязанцам после смертельной аварии с пешеходом в Горроще

ГИБДД обратилась к рязанцам после смертельной аварии с пешеходом в Горроще. Информацию разместила пресс-служба регионального УМВД.

Горожан попросили не нарушать ПДД при переходе дороги. Пешеходам напомнили следующие правила:

  • Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии в зоне видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая при этом помех для движения транспорта.
  • При отсутствии пешеходного перехода и перекрестка разрешается переход дороги на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая при этом помех для движения транспорта.
  • Прежде чем начинать переход, остановитесь на краю тротуара для того, чтобы оценить расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедиться в безопасности своего перехода.
  • Пешеход, не успевший перейти дорогу, должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности.
  • Никогда не переходите проезжую часть, в том числе перекрестки, «по диагонали». Дорогу надо переходить строго под прямым углом к краю проезжей части.

Напомним, утром в пятницу, 14 февраля, на улице Дзержинского ВАЗ-2114 сбил насмерть 69-летнюю пенсионерку.


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