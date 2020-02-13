В Узбекистане пообещали восстановить памятник Полетаеву

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Власти узбекского города Ангрена планируют восстановить памятник Федору Полетаеву, который снесли в 2014 году. Об этом сообщил
В сообщении уточнили, что бюст изготовит местный скульптор. Монумент планируют открыть до 5 марта.
Напомним, губернатор Николай Любимов
Памятник Полетаеву, представлявший собою стелу с барельефом, был открыт в городе Красногорск в Узбекистане в 1972 году. В 2014 году, по решению местных властей, его снесли. По официальной версии, причиной сноса стало его аварийное состояние. Тогда власти города пообещали заменить монумент фигурой Скорбящей матери, однако до сих пор не сделали этого.
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