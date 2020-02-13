Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:35, 13 февраля 2020 90
 0    0

В Узбекистане пообещали восстановить памятник Полетаеву

В Узбекистане пообещали восстановить памятник Полетаеву

Власти узбекского города Ангрена планируют восстановить памятник Федору Полетаеву, который снесли в 2014 году. Об этом сообщил Uzreport со ссылкой на пресс-службу хокимията Ангрены Ташкентской области.

В сообщении уточнили, что бюст изготовит местный скульптор. Монумент планируют открыть до 5 марта.

Напомним, губернатор Николай Любимов обратился к властям Узбекистана с просьбой восстановить памятник Федору Полетаеву в начале февраля.

Памятник Полетаеву, представлявший собою стелу с барельефом, был открыт в городе Красногорск в Узбекистане в 1972 году. В 2014 году, по решению местных властей, его снесли. По официальной версии, причиной сноса стало его аварийное состояние. Тогда власти города пообещали заменить монумент фигурой Скорбящей матери, однако до сих пор не сделали этого.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест».

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 207
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
10:51, 6 февраля 2020 2 330
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 173
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 7 916
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 822
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум