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18:31, 2 февраля 2020 58
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Любимов попросил власти Узбекистана восстановить памятник Полетаеву

Любимов попросил власти Узбекистана восстановить памятник Полетаеву

Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Николай Любимов обратился в властям Узбекистана с просьюой восстановить памятник Федору Полетаеву. Об этом сообщил ТКР.

«Хотелось бы просить узбекские власти, мэрию Красногорска восстановить монумент для того, чтобы память о Полетаеве жила во всех странах», — отметил Николай Любимов.

В годовщину подвига Героя Советского Союза и национального Героя Италии Федора Полетаева рязанский губернатор приехал в Италию. Комментируя работу делегации от региона в Италии, Любимов напомнил о разрушении памятника Полетаеву в Узбекистане в 2015 году, подчеркнув, что, к сожалению, в России узнали об этом уже позже.

«Очень важно именно сейчас вместе с итальянцами положить этому конец, сказать свое «Нет», — сказал глава Рязанской области.

Рязанцы также почтили память героя, жители города провели акцию #НАШПОЭТАН окола памятника Полетаеву.


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