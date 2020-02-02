Любимов попросил власти Узбекистана восстановить памятник Полетаеву

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Фото: Правительство Рязанской области
Губернатор Николай Любимов обратился в властям Узбекистана с просьюой восстановить памятник Федору Полетаеву. Об этом сообщил ТКР.
«Хотелось бы просить узбекские власти, мэрию Красногорска восстановить монумент для того, чтобы память о Полетаеве жила во всех странах», — отметил Николай Любимов.
В годовщину подвига Героя Советского Союза и национального Героя Италии Федора Полетаева рязанский губернатор приехал в Италию. Комментируя работу делегации от региона в Италии, Любимов напомнил о разрушении памятника Полетаеву в Узбекистане в 2015 году, подчеркнув, что, к сожалению, в России узнали об этом уже позже.
«Очень важно именно сейчас вместе с итальянцами положить этому конец, сказать свое «Нет», — сказал глава Рязанской области.
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