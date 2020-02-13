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17:20, 13 февраля 2020 107
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Олега Нагибина назначили главой Центра ядерной медицины

Олега Нагибина назначили главой Центра ядерной медицины

Бывшего руководителя поликлиники №2 Олега Нагибина назначили главврачом Центра ядерной медицины «МедТехнолоджи», который откроется в Рязани во втором квартале этого года. Об этом сообщил портал UZRF.

Центр рассчитан на прием более 60 000 пациентов в год. Клиника будет работать в системе ОМС.

В центре орагнизуют диагностическое отделение, включающее центр лучевой диагностики (позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, цифровая маммография), кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной и эндоскопической диагностики.

Врачи буду вести прием по 15 специальностям: онкология-маммология, химиотерапия в онкологии, хирургия, терапия, кардиология, травматология-ортопедия, эндокринология, ревматология, гастроэнтерология, неврология, отоларингология, гинекология, урология, офтальмология.

«Мы рады, что благодаря открытию нового центра у жителей нашего города появится возможность получить передовую онкологическую помощь в Рязани. Так, например, из-за отсутствия в регионе ПЭТ/КТ-диагностики только в прошедшем году более 800 рязанцев были вынуждены выезжать в другие регионы для получения этой услуги», — прокомментировал Нагибин.

Центр клинической и ядерной медицины откроется в одном из корпусов бывшего ТЦ «Полсинаут» по адресу: Заводской проезд, дом №1.

Его введут в эксплуатацию в два этапа. Во втором квартале этого года откроют отделение ПЭТ/КТ, дневной стационар для проведения противоопухолевой лекарственной терапии и диагностическое отделение. В третьем квартале — отделение круглосуточного стационара, консультативно-диагностическое отделение.

Отмечается, что ГК «МедИнвестГрупп» объединяет 15 центров «ПЭТ-Технолоджи» в разных регионах страны.

Напомним, Нагибин покинул пост главы поликлиники №2 в конце декабря 2019 года.


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