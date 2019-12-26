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Главврач рязанской поликлиники №2 Олег Нагибин покинул свой пост. Об этом он сообщил РЗН. инфо в четверг, 26 декабря.
Он рассказал, что написал заявление по собственному желанию.
Нагибин отметил, что имеет несколько предложений из разных сфер для продолжения работы. Рязанскую поликлинику № 2 он возглавлял с 2008 года.
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