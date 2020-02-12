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18:15, 12 февраля 2020 145
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Рязанский «Водоканал» установит фильтры и заменит трубы для борьбы с рыбным запахом воды

Рязанский «Водоканал» установит фильтры и заменит трубы для борьбы с рыбным запахом воды

Фото: Администрация Рязани

Рязанский «Водоканал» установит угольные фильтры и заменит старые трубы для борьбы с рыбным запахом воды. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил сайт администрации города.

Из-за жалоб горожан на зловоние эксперты ежедневно берут пробы воды и проверяют ее по 45 показателям.

В среду сотрудники «Водоканала» встретились с рязанцами и показали им производственную лабораторию Окской очистной водопроводной станции. В беседе с общественниками начальник химико-бактериологической лаборатории Наталья Антипова рассказала, что применяющаяся на «Водоканале» технология не позволяет устранить неприятный запах воды. Деньги на реконструкцию предприятие намерено попросить из федерального бюджета.

Напомним, в Рязани от «рыбной» воды пострадали 35 тысяч человек. Жалобы начали поступать в январе. О мерах по урегулированию проблемы рассказала мэр Елена Сорокина.

Позднее рязанцы потребовали компенсацию за «рыбную» воду.


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