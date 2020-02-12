Рязанский «Водоканал» установит фильтры и заменит трубы для борьбы с рыбным запахом воды

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Фото: Администрация Рязани
Рязанский «Водоканал» установит угольные фильтры и заменит старые трубы для борьбы с рыбным запахом воды. Об этом в среду, 12 февраля,
Из-за жалоб горожан на зловоние эксперты ежедневно берут пробы воды и проверяют ее по 45 показателям.
В среду сотрудники «Водоканала» встретились с рязанцами и показали им производственную лабораторию Окской очистной водопроводной станции. В беседе с общественниками начальник химико-бактериологической лаборатории Наталья Антипова рассказала, что применяющаяся на «Водоканале» технология не позволяет устранить неприятный запах воды. Деньги на реконструкцию предприятие
Напомним, в Рязани от «рыбной» воды
Позднее рязанцы потребовали
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