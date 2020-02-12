Рязанский «Водоканал» попросит денег на реконструкцию из федерального бюджета

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Фото: Pixabay.com
Рязанский «Водоканал» попросит денег на реконструкцию оборудования из федерального бюджета. В среду, 12 февраля, журналисты и активисты посетили производственную лабораторию окской очистной водопроводной станции. Пост об этом опубликовали в официальной группе региона во «ВКонтакте».
В беседе с общественниками начальник химико-бактериологической лаборатории Наталья Антипова рассказала, что применяющаяся на «Водоканале» технология не позволяет устранить неприятный запах воды.
«Мы делаем запросы о проведении предпроектных работ в проектные институты Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы они дали нам рекомендации, мы выбрали из них то, что подходит для нашего города, и в дальнейшем разработали документацию по внедрению технологий по строительству и реконструкции наших сооружений на всех объектах, чтобы ситуация не повторилась», — отметила начальник лаборатории.
Антипова отметила, что предприятие пытается попасть в федеральную программу «Чистая вода», разработанную в рамках нацпроекта «Экология». Она подчеркнула, что для реализации проекта потребуется провести испытания на пилотных установках.
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