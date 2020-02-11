Вжух и… Тулячка рассказала о взорвавшейся колбасе

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Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее «взорвалась» колбаса. В группе «
«Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!» — написала тулячка.
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