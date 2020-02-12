Производитель назвал причину «взрыва» колбасы в Туле

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Представитель «Группы Агроком», в состав которой входит завод «Тавр», назвал причину, по которой могла «взорваться» колбаса, купленная жительницей Тулы. Об этом передает
По словам специалиста, инцидент мог произойти из-за нарушения условий хранения продукта. Отмечается, что колбасу купили 8 февраля, а срок ее годности истекал 12 числа.
«В настоящее время мы уточняем все направления отгрузки произведенной партии для получения обратной связи», — сообщил собеседник.
Напомним,
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