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10:27, 12 февраля 2020 160
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Производитель назвал причину «взрыва» колбасы в Туле

Производитель назвал причину «взрыва» колбасы в Туле

Представитель «Группы Агроком», в состав которой входит завод «Тавр», назвал причину, по которой могла «взорваться» колбаса, купленная жительницей Тулы. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, инцидент мог произойти из-за нарушения условий хранения продукта. Отмечается, что колбасу купили 8 февраля, а срок ее годности истекал 12 числа.

«В настоящее время мы уточняем все направления отгрузки произведенной партии для получения обратной связи», — сообщил собеседник.

Напомним, колбаса «взорвалась» прямо на столе у жительницы Тулы.


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