Прокуратура организовала проверку после травмирования ухоловского школьника на горке

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Прокуратура Рязанской области организовала проверку после того, как 13-летний школьник получил травму, катаясь на горке. Об этом сообщил
Инцидент произошел 9 февраля в селе Покровское Ухоловского района. Подросток потерял равновесие и
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«В ходе проверки прокурору предстоит выяснить обстоятельства получения травмы ребенком, при наличии основания будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.