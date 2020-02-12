В Ухоловском районе проверят горки после травмирования школьника

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Фото: Pixabay.com
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После случившегося местных чиновников и руководство школ обязали усилить профилактическую работу с детьми и проверить горки на соответствие требованиям безопасности.
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