Медики рассказали о состоянии ухоловского школьника, ударившегося головой во время катания с горки

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Медики рассказали о состоянии 13-летнего школьника из Ухоловского района, который
В настоящее время подросток находится в больнице, пишет издательство «
«Пациент поступил к нам с ушибом головы. Сразу же была проведена первичная хирургическая обработка раны», — пояснил главврач Сараевской МБ.
Отмечается, что состояние школьника удовлетворительное, медики намерены подготовить его к выписке.
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