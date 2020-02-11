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12:39, 11 февраля 2020 455
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Пожарные рассказали свою версию спасения людей из горящей сауны в Рязани

Пожарные рассказали свою версию спасения людей из горящей сауны в Рязани

Пожарные рассказали свою версию спасения людей из горящей сауны на улице Советской Армии. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, первыми на вызов прибыли два расчета.

Начальник караула оценил ситуацию и приказал разворачивать рукава. В это время к нему подошел мужчина и указал на решетку, за которой находились люди.

«Двое пожарных и двое гражданских подошли к окну и попытались сломать решетку. Сделать это руками не вышло, поэтому один из пожарных пошел за инструментом», — пояснили в МЧС.

В это время начальнику караула и одному из очевидцев удалось отогнуть край решетки и выпустить людей из помещения. Когда пожарные полностью сломали решетку, они вошли в сауну для поиска пострадавших.

Напомним, сауна «Бумеранг» загорелась в понедельник, 10 февраля. Огонь тушили семь расчетов, из помещения эвакуировали двух посетителей.

Один из пожарных рассказал о проделанной работе. Однако позже очевидец заявил, что спасатели игнорировали крики людей, запертых в загоревшейся сауне.


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