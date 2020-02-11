Пожарные рассказали свою версию спасения людей из горящей сауны в Рязани

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Пожарные рассказали свою версию спасения людей из горящей сауны на улице Советской Армии. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, первыми на вызов прибыли два расчета.
Начальник караула оценил ситуацию и приказал разворачивать рукава. В это время к нему подошел мужчина и указал на решетку, за которой находились люди.
«Двое пожарных и двое гражданских подошли к окну и попытались сломать решетку. Сделать это руками не вышло, поэтому один из пожарных пошел за инструментом», — пояснили в МЧС.
В это время начальнику караула и одному из очевидцев удалось отогнуть край решетки и выпустить людей из помещения. Когда пожарные полностью сломали решетку, они вошли в сауну для поиска пострадавших.
Напомним, сауна «Бумеранг»
Один из пожарных
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