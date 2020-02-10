Пожарный рассказал о спасении двух людей из загоревшейся сауны в Рязани

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Пожарный рассказал о случившемся
По его словам, возгорание произошло на цокольном этаже здания в парной.
Очевидцы сообщили о том, что в помещении могут находиться люди. Прибывшие сотрудники МЧС спасли двух человек и потушили огонь.
Напомним, на место происшествия выезжали семь расчетов и 22 спасателя. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Ранее с места происшествия появились
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