Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:12, 10 февраля 2020 167
 0    0

Пожарный рассказал о спасении двух людей из загоревшейся сауны в Рязани

Пожарный рассказал о спасении двух людей из загоревшейся сауны в Рязани

Пожарный рассказал о случившемся пожаре в сауне «Бумеранг» на улице Советской Армии.

По его словам, возгорание произошло на цокольном этаже здания в парной.

Очевидцы сообщили о том, что в помещении могут находиться люди. Прибывшие сотрудники МЧС спасли двух человек и потушили огонь.

Напомним, на место происшествия выезжали семь расчетов и 22 спасателя. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ранее с места происшествия появились фотографии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором? 2

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 5 512
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 706
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 6 340
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
10:51, 6 февраля 2020 1 549
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:10, 29 января 2020 2 623
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум