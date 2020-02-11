Пожарные игнорировали крики людей, запертых в загорешейся сауне на улице Советской Армии. Об этом заявил рязанец Максим Наторкин. По словам мужчины, два человека оказались заблокированными в помещении, на окне которого была решетка.

Вечером в понедельник, 10 февраля, произошел пожар на цокольном этаже здания, в котором находится сауна «Бумеранг». Наторкин пояснил, что в это время занимался в спортзале, откуда его вместе с другими спортсменами вывел тренер.

По словам горожанина, из окна на первом этаже валил черный дым, а двое мужчин просили о помощи сквозь решетку на окне.

«Моя жена побежала к рядом стоявшим пожарным и кричала, что там люди за решеткой, ноль реакции… Потом я подошел орал им, они что-то засуетились, но со шлангом, — рассказал Максим Наторкин. — В итоге я и двое парней с улицы начали вручную вырывать решетку, так как парни там уже задыхались и каждая минута на счету была».

Как уточнил мужчина, пожарный начал помогать, когда один из углов решетки уже выломали.

«И вот когда с моей стороны уже угол выломался, подбежал пожарный и сказал слезть мне, далее держал этот край решетки, и парни вылезли. Далее прибежал второй пожарный и непонятно зачем начал резать решетку. Хотя все уже вылезли! Это наблюдали прохожие, также люди из зала» — возмутился рязанец.

По данным регионального ГУ МЧС, на место выезжали 22 человека.

«Как 22 человека не увидели в 5-7 метрах от себя, людей кричащий в окне за решеткой, откуда еще и дым валил. Все вокруг видели, а они нет?» — задается вопросом Наторкин.