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14:52, 11 февраля 2020 64
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Из тюменской больницы выписали заразившуюся коронавирусом студентку

Из тюменской больницы выписали заразившуюся коронавирусом студентку

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 11 февраля, из тюменской больницы выписали заразившуюся коронавирусом китайскую студентку. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова пояснила РИА Новости, что девушка чувствует себя хорошо.

Студентку выписали из больницы с цветами и шариками. У молодых людей, которые летели с ней в самолете, отрицательные результаты анализов на коронавирус. Пока они находятся на карантине.

Напомним, в России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая. Второго заразившегося также готовят к выписке.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016.


© RZN.info

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