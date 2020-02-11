Из тюменской больницы выписали заразившуюся коронавирусом студентку

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 11 февраля, из тюменской больницы выписали заразившуюся коронавирусом китайскую студентку. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова пояснила
Студентку выписали из больницы с цветами и шариками. У молодых людей, которые летели с ней в самолете, отрицательные результаты анализов на коронавирус. Пока они находятся на карантине.
Напомним, в России
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016.
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