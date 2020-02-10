В Ухоловском районе школьник получил травму черепа, прокатившись с горки

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Покровское Ухоловского района школьник получил травму, прокатившись с горки. Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, сообщило ИД «
При спуске 13-летний подросток потерял равновесие и ударился головой о камень.
Мальчику оказали хирургическую помощь. По словам врачей, у пострадавшего обнаружили трещину костей черепа. Ребенок находится под наблюдением медиков.
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