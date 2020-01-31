В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

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В Тюменской области у китайской студентки подтвердили коронавирус. Об этом в видеообращении в Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания.
Моор добавил, что студенты, с которыми контактировала девушка, изолированы.
«Все службы получили необходимые указания и действуют по определенному алгоритму. Ситуация находится под моим личным контролем», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в России
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