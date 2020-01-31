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22:04, 31 января 2020 163
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В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки

В Тюменской области у китайской студентки подтвердили коронавирус. Об этом в видеообращении в Instagram сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания.

Моор добавил, что студенты, с которыми контактировала девушка, изолированы.

«Все службы получили необходимые указания и действуют по определенному алгоритму. Ситуация находится под моим личным контролем», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в России выявили два случая коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области.


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