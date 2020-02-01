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10:27, 1 февраля 2020 54
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В Касимовском районе «Нива» попала в смертельное ДТП — очевидец

В Касимовском районе «Нива» попала в смертельное ДТП — очевидец

В Касимовском районе Niva Shevrolet попала в смертельное ДТП. Об этом в субботу, 1 февраля, РЗН. инфо сообщил очевидец.

ДТП произошло неподалеку от поселка Гусь-Железный. По словам мужчины, Niva столкнулась с легковой машиной.

«Она (легковая машина — прим. ред.) полностью разбита, походу труп в ней», — рассказал очевидец.

Подробности аварии уточняются.


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