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В Касимовском районе Niva Shevrolet попала в смертельное ДТП. Об этом в субботу, 1 февраля, РЗН. инфо сообщил очевидец.
ДТП произошло неподалеку от поселка Гусь-Железный. По словам мужчины, Niva столкнулась с легковой машиной.
«Она (легковая машина — прим. ред.) полностью разбита, походу труп в ней», — рассказал очевидец.
Подробности аварии уточняются.
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