Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:51, 1 февраля 2020 180
 0    0

Появилось видео с разбитым «Лансером» в Касимовском районе

Появилось видео с разбитым «Лансером» в Касимовском районе

Появилось видео с места ДТП, произошедшего в субботу, 1 февраля, в Касимовском районе. Ролик опубликован «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла на въезде в Гусь-Железный. В ДТП попали Niva Chevrolet и Mitsubishi Lancer. Последний автомобиль полностью разбился.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее очевидец сообщил, что в ДТП погиб человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка?

Отвечает прокуратура. Может ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 2 673
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 4 331
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
8:13, 19 января 2020 13 879
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 3 341
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
17:32, 29 января 2020 14 795
Фоторепортаж из новой БСМП в Рязани 1
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум