Появилось видео с разбитым «Лансером» в Касимовском районе

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Появилось видео с места ДТП, произошедшего в субботу, 1 февраля, в Касимовском районе. Ролик опубликован «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла на въезде в Гусь-Железный. В ДТП попали Niva Chevrolet и Mitsubishi Lancer. Последний автомобиль полностью разбился.
Подробности произошедшего уточняются.
Ранее очевидец
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.