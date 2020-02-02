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16:28, 2 февраля 2020 155
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В ДТП в Касимовском районе погиб 35-летний мужчина

В ДТП в Касимовском районе погиб 35-летний мужчина

В ДТП, произошедшем в субботу, 1 февраля, на трассе в Касимовском районе, погиб 35-летний мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса».

На трассе Касимов — Москва около поселка Гусь-Железный столкнулись Niva Chevrolet и Mitsubishi Lancer. От удара иномарка вылетела в кювет. Водителя зажало в салоне, он скончался на месте ДТП.

Официальных комментариев о произошедшем пока нет.

Ранее появилось видео с места аварии.


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