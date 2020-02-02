В ДТП в Касимовском районе погиб 35-летний мужчина

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В ДТП, произошедшем в субботу, 1 февраля, на трассе в Касимовском районе, погиб 35-летний мужчина. Об этом пишет ИД «
На трассе Касимов — Москва около поселка Гусь-Железный столкнулись Niva Chevrolet и Mitsubishi Lancer. От удара иномарка вылетела в кювет. Водителя зажало в салоне, он скончался на месте ДТП.
Официальных комментариев о произошедшем пока нет.
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