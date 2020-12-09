В «М5 Молле» навсегда закроются несколько магазинов

С сайта торгового центра исчезла информация о некоторых торговых точках. Магазины не располагались рядом со сгоревшим батутным центром.

В «М5 Молле» навсегда закроются несколько магазинов. С сайта торгового центра исчезла информация о некоторых торговых точках.

Магазины не располагались рядом со сгоревшим батутным центром.

В список закрывшихся вошли:

магазин косметики «Ив Роше»;

магазин обуви «Mario mikkE»;

магазин женской одежды «Light project»;

магазин шерстяных изделий «Оренбургский пуховой платок».

Ранее владелец сгоревшего батутного центра заявил, что также не планирует вновь открываться в Рязани.

Напомним, открытие «М5 Молла» ожидается в декабре.