В «М5 Молле» навсегда закроются несколько магазинов
С сайта торгового центра исчезла информация о некоторых торговых точках. Магазины не располагались рядом со сгоревшим батутным центром.
В «М5 Молле» навсегда закроются несколько магазинов. С сайта торгового центра исчезла информация о некоторых торговых точках.
Магазины не располагались рядом со сгоревшим батутным центром.
В список закрывшихся вошли:
- магазин косметики «Ив Роше»;
- магазин обуви «Mario mikkE»;
- магазин женской одежды «Light project»;
- магазин шерстяных изделий «Оренбургский пуховой платок».
Ранее владелец сгоревшего батутного центра заявил, что также не планирует вновь открываться в Рязани.
Напомним, открытие «М5 Молла» ожидается в декабре.