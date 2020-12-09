Пострадавший от пожара «М5 Молле» бизнесмен попросил о налоговых каникулах

По словам бизнесмена, меры поддержи, которые предложил губернатор Николай Любимов, ему не подходят, так как он не собирается открываться в ближайшие полгода.

Владелец батутного центра, который стал эпицентром возгорания в «М5 Молле», Вячеслав Зенин попросил рязанские власти о налоговых каникулах. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По словам бизнесмена, меры поддержи, которые предложил губернатор Николай Любимов, ему не подходят, так как он не собирается открываться в ближайшие полгода.

«Я надеюсь, они [власти] рассмотрят мое предложение [о налоговых каникулах] и согласятся с ним», — отметил Зенин.

Он также рассказал, что открыть непострадавшую часть торгового центра «М5 Молл» готовится 10 декабря. При этом бизнесмен назвал эту информацию неподтвержденной.

Напомним, 12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.