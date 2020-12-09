Студентам рязанского колледжа выплатят стипендии

Студенты не получают стипендию с октября 2020 года. В колледже студентам пояснили, что «нет денег».

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию с задержкой выплаты стипендий студентам рязанского медколледжа. Ответ ведомства опубликован в соцсети.

«Ситуация находится на особом контроле. Бюджетные средства на счет колледжа зачислят до конца недели. После этого все положенные выплаты студентам будут произведены», — сообщили в минздраве.

Ранее стало известно, что студенты не получают стипендию с октября 2020 года. В колледже студентам пояснили, что «нет денег».