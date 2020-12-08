Студентам рязанского колледжа на несколько месяцев задерживают стипендию

Об этом сообщили учащиеся. Журналист РЗН. инфо попытался связаться с руководством колледжа, но там не стали комментировать ситуацию.

Cтуденты «Рязанского медико-социального колледжа» с октября 2020 года перестали получать стипендию. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили учащиеся.

В колледже студентам пояснили, что «нет денег». Им пообещали выплатить всю сумму до новогодних праздников.

«Размер стипендии составляет около 700 рублей. За общежитие мы платим 442 рубля и за интернет примерно столько же. Вот и выходит даже больше обычной стипендии. Приходится на чем-то сильно экономить, потому что напрягать родителей не хочется», — рассказала студентка медколледжа.

Журналист РЗН. инфо попытался связаться с руководством колледжа, но там не стали комментировать ситуацию. Редакция РЗН. инфо направила официальный запрос в региональное правительство по поводу отсутствия выплат стипендий студентам медико-социального колледжа.