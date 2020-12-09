Рязанцы увидят новогодние концерты на городских экранах
Экраны установят в нескольких точках: на улице Почтовой, в Лесопарке, на площади Победы, на сцене «Зеленого театра». Здесь же рязанцы увидят виртуальные экскурсии и новогодние новости города
Рязанцы увидят новогодние концерты на городских экранах. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в администрации города.
Экраны установят в нескольких точках: на улице Почтовой, в Лесопарке, на площади Победы, на сцене «Зеленого театра». Здесь же рязанцы увидят виртуальные экскурсии и новогодние новости города.
Две онлайн-студии, в которых записывают концертные номера, уже заработали. Первая располагается в МКЦ, вторая — в резиденции Деда Мороза.
Отметим, новогоднее оформление Рязани планируют завершить к 15 декабря.
Ранее сообщалось, что на улицах Рязани появятся «Новогодние почтобусы».