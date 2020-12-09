«Новогодние почтобусы» появятся на улицах Рязани

На некоторых остановках новогодние персонажи поздравят горожан с праздником. Отъезжать «почтобусы» будут с площади Победы.

Два брендированных автобуса появятся на улицах Рязани. Об этом сообщили журналистам на презентации плана новогодних мероприятий.

«Новогодние почтобусы» будут курсировать по городу с 26 декабря 2020 года по 7 января 2021 года. В них будут ездить Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные герои и духовые оркестры.

На некоторых остановках новогодние персонажи поздравят горожан с праздником. Отъезжать «почтобусы» будут с площади Победы. Кроме того, 31 декабря по городу проедет лимузин с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее сообщалось, что пациенты рязанских больниц посмотрят новогоднее представление из окон.