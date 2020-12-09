Рязанцам предложили поучаствовать в новогодних онлайн-концертах

Уже сейчас все желающие могут записать свое поздравление с Новым годом. Его включат в онлайн-концерты. А запишут видеопоздравление в студии МКЦ

Администрация города предложила рязанцам поучаствовать в новогодних онлайн-концертах. В мэрии рассказали, что уже сейчас все желающие могут записать свое поздравление с Новым годом. Его включат в онлайн-концерты, которые покажут на городских экранах.

Запишут видеопоздравление в студии МКЦ «Победа». Предварительно необходимо позвонить по телефону 8 (4912) 92-76-73 . Координатор проекта — заместитель директора МКЦ «Победа» Наталья Якунина.

Отметим, горожан просят приходить на запись «празднично одетыми и строго в назначенное время». Ранее сообщалось, что на улицах Рязани появятся «Новогодние почтобусы».