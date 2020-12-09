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Пациенты рязанских больниц посмотрят новогоднее шоу из окон
Мобильные бригады во главе с Рязанским почтальоном будут ездить по больницам, где лечатся дети и пенсионеры. Волонтеры покажут новогодние представления прямо на улице.

Пациенты рязанских больниц смогут увидеть новогоднее представление из окон. Об этом рассказали в мэрии.

Мобильные бригады во главе с Рязанским почтальоном будут ездить по больницам, где лечатся дети и пенсионеры. Волонтеры покажут новогодние представления прямо на улице.

«Мы хотели бы подарить радость особо нуждающимся людям. Это дети и люди золотого возраста, которые находятся в больницах. Они будут смотреть в окна на праздник, который привезет им новогодняя почтовая бригада», — отметила начальник управления культуры Евгения Власова.

«Мы очень хотели подчеркнуть идею, что в нашем городе есть огромное количество добрых, светлых людей. Это добро было в полной мере продемонстрировано в 2020 году. Большое количество волонтеров и сейчас работает в Областной клинической больнице», — добавила замглавы администрации Надежда Штевнина.

Также она рассказала о планах провести мастер-класс по изготовлению пряничных домиков в детском онкоцентре. Сейчас идея находится в разработке.

Ранее сообщалось, что образ Рязанского почтальона лег в основу концепции празднования Нового года.