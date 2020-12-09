Рязанский почтальон вновь появится на улицах города

Персонаж поздравит жителей и гостей города. В мэрии пояснили, что такая концепция родилась из-за ситуации с коронавирусом.

Рязанский почтальон вновь появится на улицах областного центра. Его образ лег в основу концепции празднования Нового года. Об этом журналистам рассказали в мэрии во время презентации городского новогоднего проекта. Винтажная фигура почтальона будет присутствовать в оформлении Рязани.

Сам персонаж поздравит жителей и гостей города. В мэрии пояснили, что такая концепция родилась из-за ситуации с коронавирусом.

«Наше общение стало опосредованным, через почту, различные мессенджеры. Мы все живем в особых условиях, не можем проводить массовые мероприятия. Но очень хотим, чтобы каждый горожанин почувствовал этот праздник. Рязанский почтальон — это персонаж, который праздник принесет в дом», — сказала замглавы администрации Надежда Штевнина.

Отметим, новогоднее оформление Рязани планируют завершить к 15 декабря.