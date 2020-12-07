В рязанском доме избавились от нашествия мух

В доме №13 по улице Строителей избавились от нашествия мух, на которое жаловались местные жители. Об этом сообщил начальник жилинспекции Геннадий Шмидт.

В доме №13 по улице Строителей избавились от нашествия мух, на которое жаловались местные жители. Об этом сообщил начальник жилинспекции Геннадий Шмидт.

По его словам, 4 декабря в подвале провели дезинфекцию, мух и комаров потравили.

«Сегодня [7 декабря] все убрали. Заявка на прочистку канализации в „Водоканал“ подана, сегодня устранят. Мы держим на контроле», — отметил Шмидт.