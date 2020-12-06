Рязанцы пожаловались на нашествие мух

Жители многоквартирного дома на улице Строителей пожаловались на нашествие мух. При этом люди добавили, что управляющая компания не принимает никаких мер в сложившейся ситуации.

Жители многоквартирного дома на улице Строителей пожаловались на нашествие мух.

Фотографии насекомых опубликовали в социальных сетях. По словам жителей, на Строителей, 13 в первом подъезде стоит сильная вонь, а из подвала летят сотни мух.

При этом люди добавили, что управляющая компания не принимает никаких мер в сложившейся ситуации.