Рязанцы пожаловались на нашествие мух
Жители многоквартирного дома на улице Строителей пожаловались на нашествие мух. При этом люди добавили, что управляющая компания не принимает никаких мер в сложившейся ситуации.
Жители многоквартирного дома на улице Строителей пожаловались на нашествие мух.
Фотографии насекомых опубликовали в социальных сетях. По словам жителей, на Строителей, 13 в первом подъезде стоит сильная вонь, а из подвала летят сотни мух.
При этом люди добавили, что управляющая компания не принимает никаких мер в сложившейся ситуации.