Фото: в центре Рязани произошла авария со скорой

На пересечении улиц Введенской и Радищева столкнулись самосвал «МАЗ» и «буханка». Без пострадавших не обошлось.

В понедельник, 7 декабря, в центре Рязани произошла авария со скорой. На пересечении улиц Введенской и Радищева столкнулись самосвал «МАЗ» и «буханка».

Водитель самосвала двигался от улицы Есенина прямо. По словам мужчины, одна машина его пропустила, поэтому он выехал на перекресток. При этом скорая, двигавшаяся в сторону улицы Ленина без проблесковых маячков, не затормозила.

Произошло касательное столкновение, после которого «буханки» развернулась и завалилась на бок. В скорой находился только 30-летний водитель, он получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.