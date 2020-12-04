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В Рязани установили первые элементы свода моста через Лыбедь
Из конструкций смонтируют две арки для прохода под мостом. После окончания работ возведут земляное полотно, построят лестницы с подъемными платформами.

В пятницу, 4 декабря, на улице Ленина в Рязани установили первые элементы свода моста через Лыбедь. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Из конструкций смонтируют две арки для прохода под мостом.

После окончания работ возведут земляное полотно, построят лестницы с подъемными платформами для маломобильных групп населения, установят новое ограждение, обустроят дорогу и покрытие на тротуарах.

Отметим, реконструкцию моста планируют завершить летом 2021 года. Движение по нему должны открыть уже в декабре.