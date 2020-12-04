Росприроднадзор рассказал о влиянии «грязевого» пятна на обитателей Оки

В минувшие выходные в Калужской области прорвало дамбу на водохранилище. В результате глина попала в реку Угра, а затем — в Оку. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области провело проверку с привлечением лаборатории.

В Росприроднадзоре рассказали, что «глиняная» вода в Оке не привлекла к гибели речных обитателей. Это следует из ответа на запрос редакции РЗН. инфо.

В минувшие выходные в Калужской области прорвало дамбу на водохранилище. В результате глина попала в реку Угра, а затем — в Оку. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области провело проверку с привлечением лаборатории. Специалисты взяли пробу «сброшенных глиняных взвесей в воду», чтобы выявить концентрацию вредных веществ.

Пока результаты исследований не получены. Однако в ведомстве отметили, что в ходе проверки гибель речных обитателей из-за грязевого пятна не зафиксировали.

Напомним, что из-за гигантского пятна рязанский «Водоканал» усилит контроль за качеством воды в Оке. По прогнозам, в Рязань «глиняная» вода придет в субботу, 3 декабря.