«Водоканал» предупредил рязанцев о глине в Оке из-за прорыва дамбы
В Калужской области прорвало дамбу на водохранилище. Из-за этого в реку Угра, а из нее и в Оку попала глина, сообщил «Водоканал».
В Калужской области прорвало дамбу на водохранилище. Из-за этого в реку Угра, а из нее и в Оку попала глина, сообщил «
Предполагается, что в Рязанской области глиняное пятно может оказаться в субботу, 5 декабря. «Это явление не представляет опасности для жизнедеятельности человека», — заверили в «Водоканале».
На очистных станциях усилили лабораторный контроль за качеством воды в Оке, при необходимости дозы применяемых реагентов скорректируют.
Если речную воду не смогут очистить до гигиенических норм, объем воды из Оки сократят, а объем артезианской воды увеличат.
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