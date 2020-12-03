«Водоканал» предупредил рязанцев о глине в Оке из-за прорыва дамбы

В Калужской области прорвало дамбу на водохранилище. Из-за этого в реку Угра, а из нее и в Оку попала глина, сообщил «Водоканал».

В Калужской области прорвало дамбу на водохранилище. Из-за этого в реку Угра, а из нее и в Оку попала глина, сообщил « Водоканал ».

Предполагается, что в Рязанской области глиняное пятно может оказаться в субботу, 5 декабря. «Это явление не представляет опасности для жизнедеятельности человека», — заверили в «Водоканале».

На очистных станциях усилили лабораторный контроль за качеством воды в Оке, при необходимости дозы применяемых реагентов скорректируют.

Если речную воду не смогут очистить до гигиенических норм, объем воды из Оки сократят, а объем артезианской воды увеличат.