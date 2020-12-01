СМИ: по Оке в сторону Рязани плывет огромное грязевое пятно

Пятно образовалось из-за прорыва дамбы на водохранилище в Калужской области. Водохранилище используют как отстойник глиняного карьера, из-за чего попавшая в Оку вода оказалась темно-коричневой.

Во вторник, 1 декабря, Oka. fm сообщает, что по Оке в сторону Рязани плывет огромное грязевое пятно. По данным издания, оно образовалось из-за прорыва дамбы на водохранилище в Калужской области.

Водохранилище используют как отстойник глиняного карьера, из-за чего попавшая в Оку вода оказалась темно-коричневой.

«По предварительной информации, сброс „глиняной воды“ не представляет опасности для человека и водных биоресурсов», — уточняет Oka.fm.

Согласно прогнозам, пятно подойдет к Рязани в субботу, 5 декабря. К тому времени часть грязи осядет на дно, еще Оку разбавят воды реки Москвы, из-за чего концентрация глины у Рязани будет гораздо ниже.