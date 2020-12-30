В Рязани зальют катки
Об этом в среду, 30 декабря, сообщила мэр Елена Сорокина. По ее словам, катки появятся на больших площадках и во дворах.
В Рязани зальют катки. Об этом в среду, 30 декабря, сообщила мэр Елена Сорокина.
По ее словам, катки появятся на больших площадках и во дворах.
Сейчас катки работают по адресам:
- улица Стройкова, дом №65;
- улица Стройкова, дом №85;
- улица Васильевская, дом №15;
- улица Октябрьская, дом №37;
- улица Керамозавода, дом №38;
- улица Семена Середы, дом №23/27;
- улица Новоселов, дом №40А;
- улица Мехзавода, дом №19;
- улица 2- е Бутырки, дом №5;
- улица Новоселов, дом №37
Полный список катков, которые появятся в городе,