Следователи: на пожаре в Рязани погибла семья с детьми

Рязанский следком сообщил, что жертвами пожара в Никуличах стала супруги и двое их детей в возрасте 2,5 месяцев и 10-11 лет. Восьмилетнюю дочь супругов спасли, ее госпитализировали

Рязанский следком сообщил, что жертвами пожара в Никуличах стала супруги и двое их детей в возрасте 2,5 месяцев и 10-11 лет. Восьмилетнюю дочь супругов спасли, ее госпитализировали

Пожар в частном доме на улице Рязанской произошел во вторник, 29 декабря, в 4:47. Место происшествия осматривают криминалисты. Следователи устанавливают очевидцев, уточняют возраст и «социальные характеристики» погибших, а также выясняют все обстоятельства пожара.

«С учетом полученных в ходе первоначальных следственных действий данных будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в следкоме.

Проверку также проводит прокуратура.