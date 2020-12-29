В Рязани на пожаре погибли четверо

Сообщение о возгорание в частном доме на улице Рязанской поступило в службу спасения в 4:47. В доме находились пять человек, удалось спасти девочку 8 лет. Ее госпитализировали.

В Рязани на пожаре погибли четверо. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Сообщение о возгорание в частном доме на улице Рязанской поступило в службу спасения в 4:47. В доме находились пять человек, удалось спасти девочку 8 лет. Ее госпитализировали.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

На место выезжали 39 человек на 13 единицах техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники.

Возгорание локализовали на площади в четыре квадратных метра.

На месте работает оперативная группа рязанского ГУ МЧС во главе с врио начальника Главного управления полковником внутренней службы Александром Савуковым.

«Для установления причин пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России», — отметили в оперштабе.