В Рязани на пожаре погибли четверо. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил оперштаб при региональном правительстве.
Сообщение о возгорание в частном доме на улице Рязанской поступило в службу спасения в 4:47. В доме находились пять человек, удалось спасти девочку 8 лет. Ее госпитализировали.
Погибли четыре человека, в том числе двое детей.
На место выезжали 39 человек на 13 единицах техники, в том числе от МЧС России 22 человека и 7 единиц техники.
Возгорание локализовали на площади в четыре квадратных метра.
На месте работает оперативная группа рязанского ГУ МЧС во главе с врио начальника Главного управления полковником внутренней службы Александром Савуковым.
«Для установления причин пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России», — отметили в оперштабе.