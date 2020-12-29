Прокуратура устроит проверку после смертельного пожара в Рязани

Пожар возник в частном доме на улице Рязанской в поселке Никуличи. Погибли двое взрослых и двое детей. Девочку 8 лет спасли, ее госпитализировали.

Прокуратура устроит проверку после смертельного пожара в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар возник в частном доме на улице Рязанской в поселке Никуличи. Погибли двое взрослых и двое детей. Девочку 8 лет спасли, ее госпитализировали.

«На место происшествия выехали заместитель прокурора области Виктор Эпп и прокурор Октябрьского района Рязани Анатолий Лушин, которыми координируются действия правоохранительных органов по установлению причин и обстоятельств пожара», — отметила пресс-служба.

Ранее появились фотографии с места пожара.